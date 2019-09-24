وفاة 8 أطفال حديثي الولادة في حريق بمستشفى جزائري

صورة من صفحة الحماية المدنية الجزائرية على فيسبوك

لندن – (بي بي سي):

أكدت السلطات الجزائرية وفاة ثمانية أطفال حديثي الولادة جراء حريق بأحد مستشفيات ولاية الوادي، شرقي البلاد.

وقالت الحماية المدنية الجزائرية (الدفاع المدني) إن الحريق اندلع في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء في مستشفى "الأم والطفل" بولاية الوادي "أم بشير بن ناصر" الواقعة على بعد 700/ كلم جنوب شرق الجزائر العاصمة.

وأضافت على صفحتها على فيسبوك أن الحريق "أسفر عن وفاة ثمانية أطفال، ثلاثة منهم بحروق وخمسة اختناقا".

وأوضحت أنه قد تم إنقاذ 76 شخصا، بينهم 11 رضيعا فضلا عن 37 امرأة و28 عاملا.

وأكدت الحماية المدنية أنها تمكنت من السيطرة على الحريق ومنع انتشاره إلى أماكن أخرى بالمستشفى.

وقد أمر رئيس الوزراء الجزائري نور الدين بدوي بإجراء تحقيق عاجل لكشف أسباب الحريق.