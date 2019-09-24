فرع "توماس كوك" بألمانيا: رحلاتنا متوقفة خلال اليومين المقبلين

أوبرورزل (ألمانيا)- (د ب أ):

قال متحدث باسم فرع شركة" توماس كوك" في ألمانيا إن عملاء شركة "كوندور" الألمانية المملوكة للمجموعة البريطانية، لن يتمكنوا من القيام برحلاتهم السياحية أيضا خلال يومي الأربعاء والخميس المقبلين، موضحا أنه لن يتم استضافتهم سواء من خطوط الطيران أو الفنادق.

ولم يتمكن العملاء من التوجه إلى مقاصد رحلاتهم التي قاموا بحجزها مع فرع توماس كوك الألماني.

ويمكن لجميع السائحين من عملاء الشركة العودة إلى موطنهم كما هو مقرر وفقا للخطوط الجوية.

ولا يزال بيع رحلات جديدة متوقفا في الشركة.

وأدى انهيار "توماس كوك" إلى تقطع السبل بعشرات الآلاف من السائحين، ويستعد قطاع السياحة لضربة مالية جراء ذلك.

ولم تتعرض الشركة الألمانية المملوكة لـ "توماس كوك"، "نيكرمان" و"أوجر تورز"، و"إير مارتن"، و"بوخر رايزن" للإفلاس، وتجري محاداثات حاليا على كافة المستويات لمواجهة الأزمة.