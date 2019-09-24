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الحماية المدنية الجزائرية: مصرع 8 رضع وإنقاذ 76 في حريق مستشفى

09:47 ص الثلاثاء 24 سبتمبر 2019
الحماية المدنية الجزائرية: مصرع 8 رضع وإنقاذ 76 في حريق مستشفى

الحماية المدنية الجزائرية

الجزائر- (د ب أ):

أعلنت الحماية المدنية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، مصرع 8 أطفال حديثي الولادة جراء حريق بأحد مستشفيات ولاية الوادي، شرقي البلاد.

وذكرت الحماية المدنية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الحريق الذي اشتعل في الساعات الأولى من صباح اليوم بمستشفى الأم والطفل بولاية الوادي "أم بشير بن ناصر"، 700 كلم جنوب شرق الجزائر العاصمة، أسفر عن وفاة 8 أطفال، 3 منهم بحروق و5 اختناقًا.

وأضافت أنه تم إنقاذ 76 شخصًا 11 رضيعًا و37 امرأة و28 عاملا وعاملة، وتم احتواء الحريق حتى لا يمتد إلى أماكن أخرى بالمستشفى.

ولا تعتبر الحادثة التي شهدها المستشفى اليوم الأولى من نوعها، فقد نشب العام الماضي حريق هائل أتى على أجزاء كبيرة من المؤسسة الاستشفائية المتخصصة، وتمت إعادة تهيئتها وترميمها في وقت وُصف بالقياسي.

الحماية المدنية الجزائرية الجزائر حريق مستشفى ولاية الوادي

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