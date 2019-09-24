نتانياهو يلتقي جانتس لمزيد من المفاوضات في محاولة لتشكيل ائتلاف حكومي

(د ب أ):

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الليلة الماضية في مقر رؤساء إسرائيل بمنافسه رئيس الأركان السابق بيني جانتس، في محاولة لتشكيل ائتلاف حكومي.

وتصدر حزب جانتس "أزرق أبيض" الانتخابات الإسرائيلية التي جرت الأسبوع الماضي، وجاء حزب نتنياهو "ليكود" في المرتبة الثانية، إلا أن أيا من الحزبين لم يتمكن من تشكيل ائتلاف يضمن له 61 مقعدًا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدًا، وبالتالي تشكيل الحكومة القادمة.

ووفقًا لهيئة البث الإسرائيلي، من المقرر أن يجتمع اليوم طاقما التفاوض الممثلان للحزبين لمواصلة المساعي لتشكيل ائتلاف حكومي.

وبعد اللقاء، اتصل نتنياهو برؤساء أحزاب اليمين الداعمة له وأكد أنه ما زال ملتزما بتعهداته لهم.

كما أكد جانتس لأعضاء كتلته أنه لا نية لديه للتخلي عن "قيادة التغيير الذي اختاره الجمهور".

وذكرت الهيئة أن النقاط التي ما زالت مسار خلاف "تتمحور حول من سيتولى أولا رئاسة الحكومة التي ستنتقل بالتناوب إلى الآخر بعد عامين".