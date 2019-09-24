ترامب: لا أستبعد عقد لقاء مع روحاني في نيويورك

نيويورك - (د ب أ)

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين، استبعاد عقد لقاء مع الرئيس الإيراني حسن روحاني هذا الأسبوع على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، على الرغم من قوله إن جدول أعماله لا يتضمن مثل هذا اللقاء.

وأضاف الرئيس ترامب:" ليس لدينا اجتماع من هذا القبيل مدرج على جدول الأعمال".

وأخبر ترامب الصحفيين قائلا " أنا لا أستبعد أي شيء... ولماذا قد افعل ذلك".

وعند سؤاله عن الجهود التي يبذلها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمساعدة في الوساطة بين امريكا وايران ، قال الرئيس ترامب إنه لا يحتاج إلى وسطاء.

وقد وصف الرئيس الأمريكي إيران مرارًا بأنها "الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم".