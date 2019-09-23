"مصر في شرق أوسط متغير".. مؤتمر على هامش اجتماعات للأمم المتحدة

نيويورك - (أ ش أ)

يعقد معهد الشرق الأوسط بواشنطن، بالتعاون مع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية مؤتمرًا الأربعاء المقبل بعنوان "مصر في شرق أوسط متغير"، بمشاركة عدد كبير من الخبراء من مصر والولايات المتحدة، وذلك على هامش الاجتماعات الرفيعة المستوي للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

ومن المقرر أن يشارك في أعمال المؤتمر لفيف من أبرز الشخصيات السياسية والدبلوماسية المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة و التي بدأت أعمالها في 17 سبتمبر الجاري، بالإضافة إلي خبراء بارزين من مراكز الأبحاث الأمريكية وشخصيات أكاديمية وكتاب بارزين وصحفيين من مختلف الصحف ووسائل الإعلام الأمريكية والدولية.

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر، ثلاث جلسات تتناول الأولى منها التغيرات الجيوبولتيكية بالمنطقة والخريطة السياسية والاستراتيجية الحالية لمنطقة الشرق الأوسط، وفي الجلسة الثانية يتناول المشاركون القضايا الإقليمية الراهنة وصور التهديدات الجديدة بالمنطقة، بينما يتطرق المشاركون في الجلسة الثالثة إلى مصر الجديدة من حيث التطورات الاقتصادية والمشروع العمراني المصري وعملية التحديث الإداري والتحول الرقمي التي تشهدها مصر والسياسات الاقتصادية والاجتماعية خاصة سياسات الإصلاح الاقتصادي والبعد الاجتماعي وحزمة مشروعات الحماية الاجتماعية مثل برامج الصحة وحياة كريمة وتكافل وكرامة، وطرح وجهات نظر مصرية بشأن التعامل مع ملف الإرهاب وقضايا حقوق الإنسان بمفهومها الواسع.

ويشارك في الجلستين الأولي والثانية متحدثون مصريون ومتحدثون أمريكيون بينما تخصص الجلسة الثالثة لمتحدثين مصريين فقط، بالإضافة إلى مشاركة عدد من شباب الباحثين بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية بأوراق عمل في أعمال المؤتمر؛ وتعقد جلسة ختامية مغلقة لخبراء المركز المصري ومعهد الشرق الأوسط تبحث في آفاق التعاون والشراكة بين المركزين في المستقبل.

يذكر أن معهد الشرق الأوسط تأسس عام 1946، حيث يعد أقدم مركز دراسات وأبحاث أمريكي ومقره بالعاصمة الأمريكية واشنطن ومتخصص في دراسات الشرق الأوسط، و يحظي بسمعة متميزة بسبب مواقفه الموضوعية وله شهرة كبيرة بين مراكز الأبحاث الأمريكية.

والمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية تأسس عام 2018 بالقاهرة ويقدم دراسات وأبحاث حول قضايا الشأن المصري والإقليمي والدولي، وأطلق عددًا من المبادرات حول قضايا الشرق الأوسط في الشهور الأخيرة ويسعى إلي توفير منبرًا موضوعيًا للحوار وتبادل الآراء يسهم في إثراء النقاش حول القضايا المختلفة.