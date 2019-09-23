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    بيان من "الخارجية" للمصريين الموجودين في ماليزيا بصورة غير شرعية

    06:34 م الإثنين 23 سبتمبر 2019
    بيان من "الخارجية" للمصريين الموجودين في ماليزيا بصورة غير شرعية

    ماليزيا

    القاهرة – مصراوي:

    أهابت وزارة الخارجية، اليوم الإثنين، بالمواطنين المصريين الموجودين في ماليزيا بصورة غير شرعية بضرورة تقنين أوضاعهم، وذلك بعد إعلان الحكومة الماليزية بتنفيذ برنامجا جديدا بخصوص المهاجرين غير الشرعيين.

    وقالت الوزارة في بيان رسمي إنه "في إطار المتابعة المستمرة لأوضاع المواطنين المصريين بالخارج، تهيب وزارة الخارجية بالمواطنين المصريين المتواجدين في ماليزيا بصورة غير شرعية بضرورة تقنين أوضاعهم في ضوء ما أعلنته الحكومة الماليزية بأنها تقوم حالياً بتنفيذ برنامج جديد إعتباراً من أول أغسطس الماضي ولمدة أربعة شهور وحتي 31 ديسمبر 2019".

    وتابع البيان أنه بموجب البرنامج الجديد، يحق للمواطنين الأجانب المقيمين بشكل غير شرعي في ماليزيا بالخروج من البلاد مقابل دفع الغرامة المقررة للتصالح، على أن يكون معه تذكرة عودة صالحة إلي أرض الوطن، وجواز سفر/ وثيقة سفر سارية، وأن يتم الترحيل خلال 7 أيام من تاريخ التصالح مع إدارة الهجرة الماليزية، علماً بأنه لن يتم مد الأجل الزمني لتنفيذ البرنامج بعد 31 ديسمبر 2019.

    ماليزيا وزارة الخارجية المهاجرين غير الشرعيين الحكومة الماليزية

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