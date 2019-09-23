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    ميركل تلتقي الناشطة البيئية السويدية تونبرج على هامش قمة المناخ

    06:14 م الإثنين 23 سبتمبر 2019
    ميركل تلتقي الناشطة البيئية السويدية تونبرج على هامش قمة المناخ

    أنجيلا ميركل

    نيويورك - (د ب أ)

    التقت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل الناشطة البيئية السويدية جريتا تونبرج على هامش قمة الأمم المتحدة للمناخ في نيويورك.

    ونشر شتيفن زايبرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية على تويتر اليوم الاثنين، صورة ظهرت فيها ميركل وهي تجلس إلى جوار تونبرج.

    وكتب زايبرت:" لقاء قبل الحديث أمام قمة الأمم المتحدة للمناخ".

    ومن المنتظر أن يطرح عشرات من زعماء العالم خلال المؤتمر خططا جديدة لمواجهة أزمة المناخ.

    وكانت هناك تكهنات حول احتمال أن تلتقي ميركل بالناشطة السويدية على هامش المؤتمر الأممي.

    انجيلا ميركل نيويورك جريتا تونبرج قمة المناخ المناخ الأمم المتحدة

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