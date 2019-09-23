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    روسيا تتبنى اتفاقية باريس للمناخ للحد من الاحتباس الحراري

    04:24 م الإثنين 23 سبتمبر 2019
    روسيا تتبنى اتفاقية باريس للمناخ للحد من الاحتباس الحراري

    رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف

    موسكو- (د ب ا):

    وقع رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف اليوم الاثنين مرسوما لتنبي بلاده لاتفاقية باريس للمناخ التي تم وضعها عام 2015، وذلك من أجل الحد من الاحتباس الحراري، وفقا لما ذكره مكتبه اليوم.

    وتتضمن الاتفاقية، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2016، الجهود التي تهدف للحد من الاحتباس الحراري لأقل من درجتين مئويتين بحلول نهاية هذا القرن، مقارنة بمستويات ما قبل الصناعة.

    ويشار إلى أن روسيا كانت قد وقعت على الاتفاقية، ولكنها لم تصدق عليها .

    وتدرك روسيا أنه كجزء من الاتفاقية، يتعين عليها الحفاظ على أراضي الغابات لديها، وذلك وفقا للمرسوم الذي وقعه ميدفيديف، ويعود تاريخه لأمس الأول السبت.

    وكانت هيئة البيئة الاتحادية في روسيا قد قالت في وقت سابق من هذا الشهر إن درجة حرارة البلاد ارتفعت بصورة أسرع بواقع 5ر2 مرة مقارنة ببقية العالم.

    وقالت وزارة البيئة في تقرير نشر على موقعها الإلكتروني إن الأعوام الأربعة الأخيرة كانت الأكثر حرارة منذ بدء تسجيل درجات الحرارة عالميا.

    دميتري ميدفيديف اتفاقية باريس للمناخ الاحتباس الحراري روسيا

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