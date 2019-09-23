  • عاجل:وكيل توماس كوك في مصر: إلغاء حجوزات 25 ألف سائح بعد إفلاس الشركة

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مهرجان الجونة السينمائي توماس كوك حسام البدري هجوم أرامكو السعودية سد النهضة انتخابات تونس أسعار الذهب الطقس

    وصول آخر رحلة لتوماس كوك قادمة من أمريكا لمطار مانشستر

    03:24 م الإثنين 23 سبتمبر 2019
    وصول آخر رحلة لتوماس كوك قادمة من أمريكا لمطار مانشستر

    توماس كوك

    لندن- (د ب ا):

    وصلت آخر رحلة لشركة توماس كوك البريطانية للسياحة لمطار مانشستر البريطاني قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية.

    وبدا على الركاب وطاقم العمل التأثر الشديد من التطورات الأخيرة.

    وقال الركاب لشبكة سكاي نيوز إنهم قاموا بمواساة أفراد طاقم العمل، الذين يواجهون احتمالية فصلهم عن العمل.

    وقال الراكب جاري بيل "لقد كان هناك تعاطف مع طاقم العمل".

    وقالت راكبة آخرى" لقد كانوا يقومون بمهامهم على أكمل وجه، ولكنهم كانوا مضطربين - و كانوا يحاولون عدم الظهور... لقد عانقناهم كثيرا".

    توماس كوك أمريكا مطار مانشستر ازمة توماس كوك افلاس توماس كوك

    الخبر التالى:

    تونس: المحكمة الإدارية ترفض الطعون ضد نتائج الانتخابات الرئاسية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان