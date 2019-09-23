بكين تدعم استئناف المحادثات بين واشنطن وطالبان

بكين - (أ ف ب):

أعربت الصين، اليوم الاثنين، عن دعمها للمفاوضات بين الولايات المتحدة وطالبان بعدما التقى مسؤولون صينيون عناصر من الحركة الأفغانية في بكين، وذلك بعد أسبوعين من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف المحادثات مع المتمردين.

وأفاد الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ أن بلاده "تأمل بأن تحافظ الولايات المتحدة وطالبان على زخم المفاوضات".

وأضاف أن بكين "تدعم الحوار الداخلي والمفاوضات بين الأفغان بهدف تحقيق المصالحة الوطنية والسلام والاستقرار قريبًا".

بدورها، أعلنت طالبان على تويتر أن المسؤولين الصينيين دعموا الاتفاق المقترح بين الولايات المتحدة وطالبان، والذي كان سيمهّد لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وألغى ترامب المحادثات في وقت سابق هذا الشهر عقب مقتل جندي أميركي بتفجير في كابول.

لكن كبير مفاوضي حركة طالبان شير محمد عباس ستانيكزاي شدد مذاك على أن "الأبواب مفتوحة" لاستئناف المحادثات مع واشنطن.

وأفاد المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان في الدوحة سهيل شاهين عبر تويتر أن وفداً من تسعة أعضاء بقيادة زعيم المجموعة السياسي الملا عبد الغني برادر التقى بمبعوث الصين الخاص لأفغانستان دنغ شيجون والوفد المرافق له في بكين.

وذكر شاهين أن الطرفين ناقشا المفاوضات بين الولايات المتحدة وطالبان والاتفاق. ونقل المصدر عن المبعوث الصيني قوله إن الاتفاق بين طالبان وواشنطن يشكّل "إطار عمل جيّداً لحل القضايا الأفغانية".

وأضاف شاهين "بدأنا المحادثات لحل القضايا الأفغانية والتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، وإذا كان الرئيس الأمريكي غير قادر على الالتزام بوعوده فسيتحمّل مسؤولية أي دمار وسفك للدماء تشهده أفغانستان".

ووقعت عدة هجمات دامية في أفغانستان خلال الأسابيع الأخيرة، بينما تستعد البلاد كذلك لتنظيم الانتخابات الرئاسية.