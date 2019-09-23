فصائل فلسطينية تطرح مبادرة لتشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية

غزة- (د ب أ):

طرحت ثمانية فصائل فلسطينية اليوم الاثنين مبادرة لاستئناف جهود تحقيق المصالحة الداخلية وتشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية.

وحثت الفصائل، خلال مؤتمر صحفي عقدته في مدينة غزة، لإعلان المبادرة، حركتي فتح وحماس على استئناف مباحثات المصالحة والالتزام بالاتفاقيات الموقعة لإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007.

ودعت الفصائل في مبادرتها إلى عقد "اجتماع لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية على مستوى الأمناء العامين للفصائل الشهر المقبل في القاهرة بحضور الرئيس محمود عباس".

ولفتت إلى أن الاجتماع سيستهدف "الاتفاق على رؤية وبرنامج واستراتيجية وطنية مشتركة وتشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية والرقابة على عملها وفق القانون، إلى حين إجراء الانتخابات الشاملة".

واقترحت أن تتولى حكومة الوحدة الوطنية المنشودة "مهمة توحيد المؤسسات الفلسطينية وتسهيل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية تحت إشراف لجنة الانتخابات المركزية".

وتضمنت مبادرة الفصائل اعتبار المرحلة من الشهر المقبل وحتى يوليو 2020 "مرحلة انتقالية لتحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، يتخللها تهيئة المناخات على الأرض بما فيها وقف التصريحات الإعلامية التوتيرية".

والفصائل راعية المبادرة المذكورة هي: الجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين والجهاد الإسلامي وحزب الشعب الفلسطيني وحركة المبادرة الوطنية والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" والجبهة الشعبية - القيادة العامة، وطلائع حرب التحرير الشعبية.

ويعاني الفلسطينيون من انقسام الداخلي منذ سيطرة حركة حماس على قطاع غزة بالقوة في 2007 بعد جولات من الاقتتال الداخلي مع القوات الموالية للسلطة الفلسطينية، فيما فشلت عدة اتفاقات ومبادرات عربية ومحلية في تحقيق المصالحة.