اليونان : إعداد رحلات جوية لإعادة سائحي توماس كوك

أثينا- (د ب ا):

أعلنت وزارة السياحة اليونانية اليوم الاثنين أنه يتم إعداد أول دفعة من الرحلات الجوية لنقل السائحين العالقين في اليونان، عقب إعلان شركة توماس كوك البريطانية للسياحة عن طلبها للتصفية.

وقالت الوزارة إن أول 15 رحلة جوية سوف تنقل السائحين من جزر كوس وكورفو وزاكينثوس. وتنص الخطة على نقل نحو 22 ألف سائح من اليونان على مدار الثلاثة أيام المقبلة.

ويشار إلى أن السبل تقطعت بنحو 50 ألف سائح في اليونان.

وأضافت الوزارة " الانهيار المالي لتوماس كوك تطور مؤسف للسياحة الأوروبية بأكملها، كما أنه يؤثر على السوق اليوناني".

وتعمل السلطات اليونانية مع جميع الأطراف للتوصل لحل، كما أنه تم إقامة مركز أزمة لمساعدة السائحين.

ومن المقرر أن تلتقى وزارة المالية اليونانية مع الشركات السياحية اليونانية المتضررة من انهيار توماس كوك.