إيران : الإجراءات القانونية لناقلة النفط البريطانية انتهت ويمكنها المغادرة

طهران- (د ب أ):

أعلنت الحكومة الإيرانية اليوم الاثنين أن الإجراءات القانونية المتعلقة بناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو" المحتجزة لديها انتهت ويمكنها المغادرة.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي القول :"الإجراءات القانونية لناقلة النفط البريطانية انتهت، وبغض النظر عن المخالفة التي ارتكبتها، يمكنها المغادرة"، مضيفا أن "القرارات المتخذة تشير إلى انتهاء توقيفها".

وكانت إيران احتجزت الناقلة، التي تحمل العلم البريطاني، في مضيق هرمز، ردا على احتجاز ناقلة إيرانية في منطقة جبل طارق التابعة للتاج البريطاني للاشتباه في أنها كانت تنقل نفطا إيرانيا إلى سوريا بالمخالفة للعقوبات المفروضة من جانب الاتحاد الأوروبي. وأفرجت سلطات جبل طارق منتصف الشهر الماضي عن الناقلة الإيرانية.