رئيس إسرائيل يواصل اليوم مشاورات نيابية بشأن تشكيل حكومة جديدة

(د ب أ):

يواصل رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين، اليوم الاثنين، المشاورات مع ممثلي جميع الكتل البرلمانية التي تم انتخابها مؤخرًا، تمهيدًا لتسمية النائب الأوفر حظًا ليُكلف بمهمة تشكيل الحكومة القادمة.

ووفقًا لهيئة البث الإسرائيلي، من المقرر أن يعلن ريفلين اسم المرشح لتشكيل الحكومة بعد تسلمه النتائج الرسمية والنهائية للانتخابات من رئيس لجنة الانتخابات المركزية بعدٍ غد الأربعاء.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلي إلى أنه يبدو أن بيني جانتس، زعيم حزب "أزرق - أبيض"، هو الأوفر حظًا بعد أن أوصت "القائمة المشتركة" ريفلين مساء أمس بتكليفه بتشكيل الحكومة، في خطوة لم تحدث منذ عام 1992.

وأوصى حزبا "ليكود" و"شاس" بتكليف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بينما امتنع حزب "إسرائيل بيتنا" عن تقديم التوصية لصالح أي من المرشحين.

ومن المقرر أن يلتقي زعيم "إسرائيل بيتنا"، أفيجدور ليبرمان، اليوم مع جانتس بناء على طلب الأخير.