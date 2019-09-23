توقف "توماس كوك" عن العمل وإلغاء جميع الحجوزات والرحلات الجوية

لندن- (د ب أ):

أعلنت شركة توماس كوك، إحدى أكبر شركات السفر في بريطانيا، أنها تقدمت بطلبات للتصفية في وقت مبكر من اليوم الاثنين، ما أدى إلى وقف جميع أعمال الشركة على الفور، وهي خطوة قد تسبب تقطع السبل بالآلاف من السياح.

وغردت سلطات الطيران المدني في المملكة المتحدة عبر صفحتها على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي "لقد تم الآن إلغاء جميع حجوزات توماس كوك، بما في ذلك الرحلات والعطلات".

ويأتي الإعلان الصادر عن الشركة السياحية المتعثرة بعد أن التقى ممثلوا الشركة مع كبار المساهمين والدائنين يوم الأحد في البحث عن تمويل في اللحظات الأخيرة.

وجاء في بيان نُشر على موقع شركة توماس كوك عبر الإنترنت، إنه "تم تقديم طلب إلى المحكمة العليا لتصفية الشركة إجبارياً قبل بدء العمل اليوم الاثنين وتم منح أمر بتعيين الحارس القضائي بصفته القائم على تصفية الشركة".

وكانت الشركة التي كان يتم تسويقها كأقدم شركة سياحية في العالم، تسعى للحصول على تمويل إضافي بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني (250 مليون دولار) بالإضافة إلى ضخ رأس مال جديد بقيمة 900 مليون جنيه استرليني كان قد أعلن عنه سابقًا.

وقال بيتر فانكهاوزر، الرئيس التنفيذي لشركة توماس كوك: "لقد عملنا بشكل مكثف في الأيام القليلة الماضية لحل القضايا العالقة بشأن اتفاق لتأمين مستقبل توماس كوك من أجل موظفيها وعملائها ومورديها".

وأوضح فانكهاوزر أن التمويل الإضافي الذي تم طلبه خلال المفاوضات في الأيام القليلة الماضية شكل تحديا ثبت في نهاية المطاف أن من الصعب التغلب عليه.

وقالت شركة كوندور الألمانية للطيران، وهي جزء من مجموعة توماس كوك، إنها تقدمت بطلب للحصول على قرض من الحكومة الألمانية. وتبحث الحكومة هذا الطلب.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية " بي بي سي" أن ما يقدر بنحو 600 ألف عميل، بما في ذلك ما يصل إلى 150 ألف من بريطانيا، يقضون حاليًا عطلات مع شركة توماس كوك، التي توظف حوالي 9 آلاف شخص في بريطانيا.

وقالت هيئة الطيران المدني البريطانية في بيان اليوم الاثنين إنها تعمل مع الحكومة "لبذل قصارى جهدنا لدعم المسافرين مع توماس كوك من أجل العودة إلى المملكة المتحدة خلال الفترة من 23 أيلول/سبتمبر 2019 و 6 أكتوبر 2019".

وفي الوقت نفسه، نصحت المسافرين بتجنب الذهاب إلى المطار حتى يتم تنظيم رحلات جديدة.

وقالت هيئة الطيران المدني في تحذير سفر صدر الاثنين "إذا كان من المقرر لك أن تغادر من مطار بالمملكة المتحدة مع شركة طيران توماس كوك، فبرجاء عدم السفر إلى مطار بالمملكة المتحدة حيث أن رحلتك لن تنطلق ولن تتمكن من السفر".

وأضاف التحذير "إذا كنت حاليًا بالخارج وكنت في طريق العودة إلى المملكة المتحدة مع توماس كوك، فإننا نعمل على توفير رحلات جديدة لإعادتك إلى المملكة المتحدة".

وفي بيان لشركة توماس كوك، اعتذر فانكهاوزر، للموظفين والعملاء، قائلاً إنه كان "يومًا حزينًا للغاية".

وأضاف أنه "من دواعي الأسف العميق لي ولبقية أعضاء مجلس الإدارة أننا لم ننجح. أود أن أعتذر للملايين من عملائنا، ولآلاف الموظفين والموردين والشركاء الذين ساندونا لسنوات عديدة".

وذكرت الشركة ارتفاع تكاليف الوقود وحالة عدم اليقين بشأن كيفية وموعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كأسباب للصعوبات المالية التي واجهتها.

كما واجهت الشركة سوقًا سريع التغير مع منافسة قوية من شركات جديدة لحجز العطلات عبر الإنترنت.​