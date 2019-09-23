صحيفة: اتفاق ترامب وجونسون على إبرام اتفاق للتجارة الحرة بحلول يوليو المقبل

لندن- (د ب أ):

وافق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على إبرام اتفاق للتجارة الحرة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة بحلول شهر يوليو من العام المقبل.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أنه يمكن لترامب وجونسون الالتزام علنًا بالجدول الزمني الطموح للغاية عندما يلتقيان في نيويورك الأسبوع الجاري.

ونقلت "ذا صن" عن مصدر حكومي بارز قوله "الإرادة السياسية موجودة الآن على الجانبين لإنجاز الاتفاق بحلول يوليو."

وأضاف: "إنه نصر كبير لنا، وترامب حريص أيضًا على الإعلان عن ذلك في الولايات المتحدة."

ونقل عن المصدر قوله أيضًا: "هناك أيضًا اعتراف على جانبي المحيط الأطلسي بضرورة إنجاز الاتفاق بحلول ذلك الوقت لأن دورة الانتخابات الأمريكية ستبدأ بعد ذلك بوقت قصير".