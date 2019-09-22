  • عاجل:قمة بريميرليج.. تشيلسي 1 - 2 ليفربول.. كانتي يقلص النتيجة

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مهرجان الجونة السينمائي حسام البدري هجوم أرامكو السعودية سد النهضة انتخابات تونس أسعار الذهب الطقس

    هونج كونج: تعهد حكومي بوقف العنف والحفاظ على النظام الاجتماعي

    05:56 م الأحد 22 سبتمبر 2019
    هونج كونج: تعهد حكومي بوقف العنف والحفاظ على النظام الاجتماعي

    كاري لام

    بكين - (أ ش أ):

    أكدت الرئيسة التنفيذية لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة "كاري لام" اليوم الأحد، أن حكومة المنطقة ستبذل قصارى جهدها لإيقاف العنف والفوضى والحفاظ على النظام الاجتماعي وحماية العمال.

    وقالت لام - في كلمة خلال حفل استقبال استضافه اتحاد نقابات عمال هونج كونج اليوم للاحتفال بالذكرى الـ70 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية - إن أعمال العنف المستمرة لها تأثير كبير على عمل وحياة العمال، مشيرة إلى أنه بفضل الوحدة والعمل الجاد، وبدعم الحكومة المركزية الصينية ستشهد هونج كونج مستقبلا أفضل.

    وقدمت التهاني لجمهورية الصين الشعبية بمناسبة الذكرى الـ70 لتأسيسها، لافتة إلى أنه "خلال الـ70 عاما الماضية، حققت الصين إنجازات كبيرة بفضل وحدة شعبها في تخطي الصعوبات، وجذبت إنجازات الصين انتباه العالم ولعبت دورا متزايد الأهمية في العالم".

    هذا المحتوى من

    كاري لام بكين هونج كونج العنف

    الخبر التالى:

    القائمة العربية المشتركة تعلن دعمها جانتز لرئاسة الحكومة الإسرائيلية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان