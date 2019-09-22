نيجيريا تعتزم تطبيق إجراءات صارمة لفحص الهويات للقضاء على المسلحين

أبوجا - (د ب ا):

أعلن الجيش النيجيري اليوم الأحد أنه سوف يطبق إجراءات صارمة لفحص الهويات بالنسبة للأشخاص الذين يمرون عبر ثلاثة ولايات بشمال البلاد، وذلك في إطار جهوده للقضاء على المسلحين الإسلاميين في المنطقة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الجيش القول على صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي إن إجراءات الفحص ضرورية لأن المجرمين يختبئون وسط المدنيين في بعض البلدات في ولايات اداماوا وبورنو يوبي بشمال البلاد.

وأضاف أنه سوف يتم قبول بطاقات الهوية وبطاقات تسجيل الناخب ورخص القيادة وجوازات السفر بصفتها إثبات للهوية.

وأوضح" يتعين على المواطنين أن يحملوا دائما أي من أشكال بطاقات إثبات الهوية لدى تحركهم في الولايات الثلاثة ".

وأكمل" في حال عدم إثبات هوية شخص، سوف يخضع لعملية تدقيق وتحقيق شامل لتحديد صلته مع المتمردين ".

ويشار إلى أن " عملية التحقق الإيجابي " التي يقوم من خلالها الجيش بتحديد الهوية وإلقاء القبض على المسلحين المشتبه بهم، تهدف لإنهاء التمرد في شمال شرق البلاد.

ويذكر أن جماعة بوكو حرام تشن هجمات بالمنطقة منذ أكثر من عقد، مما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف.