زعيم حزب العمال البريطاني يدعو إلى الوحدة في ظل وجود انشقاقات بداخله

برايتون (إنجلترا) - (د ب أ):

دعا جيريمي كوربين، زعيم حزب العمال البريطاني المحاصر بالمشكلات، اليوم الأحد، إلى الوحدة، بعد أن كشف المؤتمر السنوي للحزب عن وجود انشقاقات حول سياسته بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، ودور نائب كوربين.

وقال كوربين لصحيفة "صنداي ميرور"، أثناء حديثه عن دوره في سحب مقترح أمس السبت لإلغاء منصب نائب الزعيم: "أرغب في أن نتحد".

وأراد اليساريون من حزب العمال الإطاحة بنائب كوربين، توم واتسون، الذي ينتمي لتيار الوسط، ويعارضه علنا فيما يتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفي قضايا أخرى.

وقال كوربين للصحيفة: "أخبرت اللجنة التنفيذية الوطنية أننا بحاجة إلى إعادة النظر في طريقة عمل نائب القيادة، وإجراء عملية انتخابية لاثنين من نواب القادة في المستقبل، مما يعكس التنوع داخل مجتمعنا، لذلك سيكون بينهما امرأة".

وأصر زعيم المعارضة اليساري، في مقابلة مع هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي)، اليوم الأحد، أنه ما زال واثقا من الفوز في الانتخابات العامة، وأنه في حال تم انتخابه، فإنه سيقضي فترة ولاية كاملة مدتها خمسة أعوام، وذلك على الرغم من أن استطلاعات الرأي تشير إلى تراجع الدعم لحزب العمال.

وقال كوربين في حديث لبرنامج أندرو مار على "بي. بي. سي" إن الحزب سيشارك في الانتخابات العامة "لإنهاء التقشف، ولوضع سياسات تحقق مستوى أفضل للمعيشة وفرصا أفضل للمواطنين في جميع أنحاء البلاد ".