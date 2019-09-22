إيران تستعرض عددا من القطع العسكرية الحديثة

طهران - (د ب أ)

استعرضت إيران اليوم الأحد عددا من القطع العسكرية الحديثة، وذلك بالتزامن مع تصاعد حدة التوترات في المنطقة.

ووفقا لوسائل إعلام إيرانية، فقد جرى اليوم إزاحة الستار عن منظومة "حائل" للدفاع الجوي المدفعي للارتفاع المنخفض.

كما جرى استعراض 18 صاروخا باليستيا للحرس الثوري، وهي من طرازات "قدر" و"عماد" و"سجيل" و"خرمشهر" و"قيام"".

وجرى أيضا عرض منظومة باور 373 للدفاع الجوي، وهي منظومة دفاع جوي صاروخية متنقلة بعيدة المدى إيرانية الصنع، وتضاهي منظومة الدفاع الجوي الروسية إس - 300 .

وتَطلق هذه المنظومة الجوية صواريخ صياد الإيرانية الصنع. ويبلغ مدى صواريخ المنظومة 300 كيلومتر وتستطيع رصد الطائرات المعادية من مسافات بعيدة.

وجرى عرض القطع العسكرية في عرض أقيم في طهران وعدد من المحافظات الإيرانية بمناسبة بدء "أسبوع الدفاع المقدس"، في إشارة إلى الحرب التي شنها نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين على إيران

ويتزامن الاستعراض هذا العام مع تصاعد التهديدات بين إيران من جانب والولايات المتحدة والسعودية من جانب آخر، على خلفية الهجمات التي تعرضت لها منشآت لشركة أرامكو السعودية. وتتهم الولايات المتحدة والسعودية إيران بالمسؤولية عنها.