وصول مئات المهاجرين إلى جزيرة ليسفوس اليونانية

أثنيا - أ ش أ

أعلنت المديرية العامة للشرطة في إقليم شمال إيجة وصول 408 مهاجرين إلى جزيرة ليسفوس اليونانية، حيث وصل 73 منهم بالمراكب الشراعية.

وذكرت صحيفة (كاثميريني) اليونانية أن الوافدين الجدد يرفعون العدد الإجمالي للمهاجرين الذين يعيشون في مركز موريا إلى 12 ألفًا رغم أن سعة المخيم تبلغ ثلاثة الآف شخص.

ووصل 1383 شخصًا منذ أسبوع إلى جزيرة ليسفوس وطلبوا اللجوء كما وصل في نفس الفترة 345 في جزيرة خيوس و564 في ساموس ليصل الإجمالي إلى 2292 مهاجرًا بجزر شمال بحر إيجة.

ونتيجة لذلك، أبلغ القائم بأعمال حاكم موريا مكتب المدعي العام أن المخيم لا يمكنه استقبال المزيد من الوافدين لأنه لا يوجد مكان لهم للإقامة كما تم الإبلاغ عن وضع مماثل في منطقة الاستقبال المؤقتة التي أقيمت في سكالا سيكامياس، وهي القرية التي يصل إليها العديد من القوارب.

ويتعرض المركز، الذي كان قاعدة عسكرية مهجورة، لانتقادات متكررة من قبل المنظمات الإنسانية بسبب ظروفه المعيشية المزرية.

وكان عدد اللاجئين الذين وصلوا إلى اليونان منذ بداية هذا العام وحتى الأسبوع الماضي تجاوز بأضعاف عدد اللاجئين الذين وصلوا في العام الماضي بنفس هذه الفترة الزمنية كما ذكرت المنظمة الدولية للهجرة، وهي منظمة تابعة للأمم المتحدة حيث وصل إلى 32 ألفًا و767 لاجئًا.