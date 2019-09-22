المستشارة الألمانية ووزيرة الدفاع تتوجهان إلى أمريكا بطائرتين منفصلتين

برلين - (د ب أ):

بعد أيام من موافقة الحكومة الائتلافية في ألمانيا على مجموعة من الاجراءات التي تهدف إلى الحد من تغير المناخ، تتوجه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ووزيرة الدفاع أنجريت كرامب-كارنباور، بطائرتين منفصلتين، إلى الولايات المتحدة في نفس الوقت تقريبا.

ومن المتوقع أن تتسبب هذه الخطوة في إثارة بعض الانتقادات، في الوقت الذي يقوم فيه نشطاء بتوجيه انتقادات للطيران، بوصفه وسيلة سفر مضرة للبيئة.

ومن المقرر أن تغادر ميركل وكرامب كارينباور اليوم الأحد، حيث ستشارك المستشارة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين بنيويورك، بينما من المقرر أن تلتقي وزيرة الدفاع بنظيرها الأمريكي مارك إسبر، في واشنطن.

وكانت الخطة الاولى هي أن تتوجه كرامب كارينباور مع ميركل والوفد المرافق لها. وكان من المقرر أن تهبط طائرة ميركل، وهي من طراز ايرباص "إيه. 340"، في البداية في نيويورك قبل أن تتوجه إلى العاصمة الأمريكية.

وحيث أنه من المقرر أن تعود كرامب كارينباور غدا الاثنين، أي قبل يوم واحد من عودة ميركل، فقد تم حجز رحلة عودة لها على متن طائرة عادية، بحسب ما علمته وكالة الانباء الالمانية.