مقتل وإصابة 5 جنود عراقيين في انفجار عبوة ناسفة جنوب الموصل

الموصل (العراق)- (د ب أ):

أفاد مصدر أمني بمحافظة نينوى العراقية، الأحد، بمقتل جنديين اثنين وإصابة ثلاثة اخرين بانفجار عبوة ناسفة جنوب الموصل (400 كيلومتر شمال بغداد).

وقال النقيب أحمد العبيدي من شرطة نينوى، إن عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة رتلا للجيش العراقي اليوم الأحد في قرية الحاج علي ضمن ناحية القيارة (50 كيلومترًا جنوب الموصل) ما أسفر عن مقتل جنديين اثنين وإصابة ثلاثة اخرين بجروح متفاوتة.

وعلى صعيد آخر قال العبيدي إن"القوات الأمنية ألقت القبض ايضا على الداعشي ابومجحم الجحيشي في ناحية القيارة، وهو من أبرز قادة التنظيم في مدينة الموصل"، مشيرا إلى اقتياد الجحيشي إلى مقر قيادة عمليات نينوى للتحقيق معه وتقديمه للقضاء العراقي.

ولا تزال مناطق عديدة من محافظة نينوى، خاصة القريبة من الحدود السورية شمال غربي البلاد، تشهد نشاطا لخلايا تنظيم داعش الذي ينفذ عمليات مسلحة مختلفة ضد القوات الأمنية والمدنيين أجبرت عشرات العوائل على النزوح الى مدينة الموصل.