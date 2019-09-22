الأردن يبدأ تقنين أوضاع العمال الوافدين

عمان- (د ب أ):

يبدأ الأردن اليوم الأحد تقنين وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة المخالفة، وذلك بعد نشر نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين لعام 2019 في الجريدة الرسمية، حسبما صرّح وزير العمل الأردني نضال البطاينة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن البطاينة، الأحد، قوله إنه "لن يتم منح تصاريح عمل للعمالة الوافدة ضمن المهن المغلقة فقط للأردنيين، وسيتم الالتزام بالنسب المقررة للعمالة الوافدة لجميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وتدقيق كشف الضمان الاجتماعي إلكترونيا دون طلبه من صاحب العمل".

وشدد الوزير الأردني على أنه لن يكون هناك تصويب أوضاع خلال السنوات المقبلة، وأن على العمالة الوافدة استثمار فترة تقنين وتصويب الأوضاع التي تستمر حتى 21 نوفمبر المقبل "لأن إجراءات الحكومة تجاه العمالة المخالفة التي لم تصوب وضعها ستكون شديدة وحاسمة ومكثفة بعد انتهاء هذه الفترة، وذلك بجهود مشتركة بين وزارتي العمل والداخلية وجميع الأجهزة الأمنية المعنية".

ونوه الوزير إلى أن العمالة المخالفة التي لا ترغب بتصويب أوضاعها يمكنها مغادرة البلاد بسهولة ويسر خلال فترة تصويب الأوضاع، دون الحاجة لدفع أي مخالفات وغرامات ورسوم، لافتا إلى استثناء معاملات تجديد تصاريح العمل للعمال الوافدين بنفس المهنة ولدى نفس صاحب العمل لجميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية من النسب المقررة للعمالة الوافدة.

وفيما يتعلق بالإجراءات التنفيذية، قال إنه لن يُسمح للعمال المصريين ممن يحملون جوازات سفر منتهية بإصدار تصريح عمل، شريطة إبراز وثيقة صادرة عن السفارة المصرية في الأردن تؤكد أن العامل قد تقدم بطلب تجديد جواز سفره المنتهي.