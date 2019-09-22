مقتل 26 شخصا وإصابة 15 آخرين في حادث تحطم حافلة شمال باكستان

إسلام أباد- أ ش أ:

​ أفادت وسائل إعلامية في باكستان اليوم الأحد بمقتل 26 شخصا جراء تحطم حافلة ركاب بممر جبلي شمال البلاد.

ونقلت قناة (جيو نيوز) الباكستانية عن الشرطة قولها إن الحافلة كانت في طريقها من مدينة "سكاردو" إلى مدينة "روالبندي" عندما تحطمت مما أسفر عن مقتل 26 شخصا بينهم سيدات وأطفال وإصابة أكثر من 15 آخرين بجروح خطيرة.

وقالت الشرطة إنه تم نقل الضحايا إلى المستشفى، مشيرة إلى أنه لم تضح على الفور أسباب وقوع الحادث.