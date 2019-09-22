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    إلغاء أكثر من 400 رحلة جوية في اليابان بسبب العاصفة الإستوائية "تاباه"

    08:10 ص الأحد 22 سبتمبر 2019
    إلغاء أكثر من 400 رحلة جوية في اليابان بسبب العاصفة الإستوائية "تاباه"

    إلغاء أكثر من 400 رحلة جوية في اليابان

    طوكيو- أ ش أ:

    ألغت شركات طيران عاملة في اليابان أكثر من 400 رحلة داخلية كانت مقررة اليوم الأحد، وذلك بسبب العاصفة الإستوائية "تاباه".

    وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن معظم الرحلات كانت متجهة من وإلى جزيرة "كيوشو" الواقعة جنوب غرب البلاد مرورا بالمطارات في كل من "فوكوكا" و"ميازاكي" و"ناجازاكي" و"كاجوشيما" بالإضافة إلى "ساجا".

    وأضافت الشبكة اليابانية أن الخطوط الجوية اليابانية ألغت 118 رحلة فيما ألغت خطوط نيبون الجوية 131 رحلة.

    ودعت شركات الخطوط الجوية المسافرين إلى متابعة مواقعها عبر الإنترنت للحصول على أحدث المعلومات حول الرحلات.

    وتأتي العاصفة الاستوائية "تاباه" في أعقاب الإعصار "فاكساي" الذي ضرب طوكيو في وقت سابق من سبتمبر الحالي مصحوبا برياح عنيفة أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي واضطراب حركة الملاحة الجوية.

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    العاصفة الإستوائية رحلات جوية اليابان جزيرة كيوشو

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