المجلس الإسلامي البريطاني: فقدنا الثقة في قدرة الساسة على التصدي للعنصرية

لندن - (أ ش أ):

قال المجلس الإسلامي البريطاني إنه "فقد الثقة" في قدرة الساسة على التصدي للعنصرية، وذلك بعد بروز حالات جديدة للإسلاموفوبيا داخل حزب المحافظين الحاكم.

وحسبما ذكرت صحيفة (مترو) البريطانية اليوم السبت، رصدت تقارير نحو 20 حالة جديدة قام فيها أعضاء في حزب المحافظين بمشاركة مواد مناوئة للمسلمين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال النائب المحافظ سجاد كريم إنه تعرض لإيذاء في إطار ما يُعرَف الإسلاموفوبيا (الخوف من الإسلام) على أيدي أعضاء بارزين في حزب المحافظين بينهم وزير في الحكومة الراهنة.

ودعا مقداد فيرسي، من المجلس الإسلامي البريطاني، إلى إجراء تحقيق مستقل، لكنه استدرك قائلا إنه "في غياب اتخاذ أي رد فعل، وفي ظل حقيقة أن رئيس الوزراء بوريس جونسون تراجع عن إجراء تحقيق مستقل مكتفيا بتحقيق عادي، فإنه (مقداد) قد فقد الثقة في قدرة الساسة على التصدي للعنصرية".