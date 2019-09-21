تعهدات في حزب العمال باستفتاء ثانٍ حول بريكست

لندن - (أ ش أ):

تعهد النائبان في حزب العمال البريطاني بيتر كايل وفيل ولسون، اليوم السبت، بإعادة طرح مقترح في مجلس العموم لربط أي اتفاق مستقبلي حول بريكست باستفتاء شعبي ثان.

وبينما ينعقد مؤتمر للحزب في مدينة برايتون، قال النائبان العماليان أمام حشد لجماعة "تصويت الشعب" إنهما قررا إعادة طرح مقترحهما بعد أن فشلا في تمريره أول مرة من قبل.

حسبما ذكر موقع (بوليتكس هوم) البريطاني، وإذا ما دعم نواب العموم هذا الطرح فسيؤذن ذلك بعمل استفتاء للاختيار ما بين اتفاق رئيس الوزراء حول طريقة الخروج أو خيار البقاء.

وكان المقترح قد حاز عند طرحه أول مرة في أبريل الماضي على دعم كبير ذي دلالة في مجلس العموم؛ حيث صوت لصالحه 280 عضوا (من كل الأحزاب المعارضة إضافة إلى عدد من المحافظين)، لكنه كان يحتاج إلى 12 صوتا فقط لتمريره.

والآن وفي ظل دفع العمال بقيادة جيريمي كوربين صوب استفتاء ثان على أي اتفاق بشأن بريكست، فإن داعمي المقترح يأملون أن يحظى هذه المرة بموافقة البرلمان.

وقال النائب بيتر كايل: "لقد شلت عملية بريكست الحياة السياسية في بريطانيا لوقت طويل. وأفضل طريق للخروج من هذه الأزمة هي إعطاء الكلمة الأخيرة للجماهير".

وأضاف كايل: "لا أحد يمكنه أن يولي ثقته بوريس جونسون في حل أزمة بريكست سواء باتفاق أو بدون اتفاق. وإذا ما حاول (جونسون) فرض رؤيته حول "بريكست هدّام" عبر البرلمان، فلسوف نسعى إلى عدم تمرير هذه الرؤية إلا بعد موافقة الشعب عليها".

ومن جانبه، قال النائب الثاني فيل ولسون: "إذا كان جونسون يثق في أن رؤيته تمثل رغبة الشعب، إذن فليعتمد على تلك الثقة ويترك الشعب يقرر".

وأضاف ولسون: "إن عقد استفتاء توكيدي كفيل بالإجابة عن السؤال للأبد فيما يتعلق، بأي طريق في بريكست يريد الشعب انتهاجها".