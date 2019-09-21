إثيوبيا تعتقل عددًا من عناصر حركة الشباب وداعش

أديس أبابا - (د ب أ):

أعلنت وكالة الاستخبارات الوطنية في إثيوبيا اليوم السبت عن اعتقال عدد من أعضاء حركة الشباب وتنظيم داعش في البلاد، لقيامهم بالإعداد لتنفيذ هجمات.

وأضافت الوكالة في بيان أن هدف هؤلاء الأشخاص كان مهاجمة أماكن عامة وأحداث دينية وفنادق بالعاصمة أديس أبابا ومواقع أخرى في إثيوبيا.

ولم تحدد الوكالة عدد من تم اعتقالهم إلا أن وكالة بلومبرج للأنباء نقلت اليوم عن التلفزيون الإثيوبى الرسمي أن 12 متشددا تم اعتقالهم.

وتردد أن المشتبه بهم دخلوا إثيوبيا عن طريق جيبوتي.