وزير الدفاع الكويتي يؤكد أهمية جاهزية الجيش في ظل أوضاع المنطقة

الكويت - (د ب أ):

أكد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد على ضرورة محافظة جميع وحدات الجيش على جاهزيتها في ظل الأوضاع والظروف التي تمر بها المنطقة.

جاء ذلك في بيان لوزارة الدفاع اليوم السبت عقب زيارة الصباح إلى كل من مركز عمليات القوة الجوية وسلاح الدفاع الجوي حيث اطمأن خلال الزيارة على جميع الإجراءات التي اتخذتها رئاسة الأركان العامة للجيش.

من جانبه، تفقد رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد خالد الخضر يرافقه نائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن عبدالله نواف الصباح اليوم، بعض المواقع التابعة لسلاح الدفاع الجوي للجيش الكويتي في المنطقة الشمالية، للإطلاع على سير العمل للمهام المناطة بهذه القوة، فضلا عن تفقد عمل هذه الوحدات عن كثب في موقعها الميداني وأخذ كافة الإجراءات والإحتياطات الإحترازية.