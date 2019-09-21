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    مصر تُدين الحادث الإرهابي في محافظة كربلاء العراقية

    08:08 م السبت 21 سبتمبر 2019
    مصر تُدين الحادث الإرهابي في محافظة كربلاء العراقية

    أرشيفية

    القاهرة - (أ ش أ):
    أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات، الحادث الإرهابي الذي وقع عبر تفجير عبوة ناسفة داخل حافلة للركاب في محافظة كربلاء بوسط العراق؛ مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين.
    وقدّمت مصر - في بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم السبت، التعازي لأُسر الضحايا الأبرياء، متمنية سرعة الشفاء لمُصابي الحادث الغادر.
    وأكدت مصر وقوفها حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب العراق الشقيق في سبيل التصدي لكافة صور الإرهاب والتطرُف.

    هذا المحتوى من

    Asha
    عبوة ناسفة تفجير حافلة كربلاء العراق مصر
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