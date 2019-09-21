  • عاجل:الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الأهلي والزمالك حسام البدري مهرجان الجونة السينمائي هجوم أرامكو السعودية سد النهضة انتخابات تونس أسعار الذهب الطقس

    إصابة عسكريين روسيين في طاجاكستان إثر هجوم نفذه مختل عقليًا

    06:33 م السبت 21 سبتمبر 2019
    إصابة عسكريين روسيين في طاجاكستان إثر هجوم نفذه مختل عقليًا

    إصابة عسكريين روسيين في طاجاكستان

    موسكو - (أ ش أ):

    أُصيب جنديان روسيان من قاعدة عسكرية روسية مرابطة في طاجيكستان نتيجة هجوم نفذه "مختل عقليًا".

    وذكر مصدر بوزارة الداخلية الطاجاكستانية لوكالة أنباء (سبوتنيك) اليوم السبت، تعرض اثنان من أفراد القاعدة العسكرية الروسية (رقم 201) المتمركزة في مدينة (بوهتار) بطاجيكستان "لهجوم من قبل شخص مختل عقليا، وذلك أثناء خروجها من القاعدة لتلبية أغراض شخصية في المدينة".

    وأضاف المصدر "تسبب الهجوم في إصابة الجنديين الروسيين بعدة طعنات، وتم نقلهما إلى المستشفى لعلاجهما".

    هذا المحتوى من

    إصابة عسكريين روسيا طاجاكستان

    الخبر التالى:

    محامي الرئيس التونسي الراحل: عائلة بن علي لا يمكنها العودة لبلادها
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان