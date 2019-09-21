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    الشرطة الألمانية تدافع عن فض اعتصام بعد مظاهرة من أجل المناخ

    05:36 م السبت 21 سبتمبر 2019
    الشرطة الألمانية تدافع عن فض اعتصام بعد مظاهرة من أجل المناخ

    الشرطة الألمانية

    هامبورج - (د ب أ):

    دافعت الشرطة الألمانية عن نفسها في وجه انتقادات وُجِّهَتْ إليها بسبب فض اعتصام أعقب مظاهرة لتحالف "أيام الجمعة من أجل المستقبل" من أجل المناخ.

    وكتب تيمو تسيل، المتحدث الصحفي باسم الشرطة على تويتر اليوم السبت إن قوات الأمن أبعدت بعض المتظاهرين عن مسار السكك الحديدية باستخدام القوة غير المفرطة ، وذلك بعدما لم يستجب هؤلاء لعدة مطالبات وإنذارات بتدخل قسري وشيك.

    وأوضح تسيل أن القوات فعلت هذا الأمر "بالقدر المطلوب وبهدوء وبشكل متعقل ومحترف".

    وكانت مقاطع فيديو وصور للعملية انتشرت في وقت سابق على تويتر، واتهم مستخدمون على أساسها الشرطة باستخدام ما يُعْرَف بالإمساك المؤلم بالمعتصمين، وظهر على مقطع فيديو أفراد شرطة وهم يميلون رأس أحد المتظاهرين جانبا ويدفعونه بعيدا.

    وأظهر مقطع آخر أحد أفراد الشرطة وهو يمسك إحدى المشاركات في الاعتصام فيما قام آخر بتقييد يديها بصورة مؤلمة.

    وكتبت ريناته كوناست، عضو البرلمان عن حزب الخضر: "أعتبر هذا مخالف للقانون، فالتعليمات تنص على سلوك متناسب".

    كان تحالف "ابقوا جالسين" دعا إلى الاعتصام، وحسب بيانات الشرطة كان 70 ألف شخص شاركوا أ/س في المسيرة السلمية لتحالف "أيام جمع من أجل المستقبل"، للدعوة إلى حماية المناخ.

    الشرطة الألمانية فض مظاهرة المناخ

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