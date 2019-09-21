الجبير: اعتداء أرامكو مصدره إيران والتحقيقات كشفت نوع الأسلحة

الرياض - أ ش أ

أكد وزيرالدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، اليوم السبت، أن الهجوم على مواقع شركة (أرامكو) للنفط عمل إجرامي تتحمل مسؤوليته إيران، مشيرا إلى أن هذا الهجوم يؤثر على إمدادات النفط العالمية واستهدف أمن الطاقة للعالم بأسره، ولذلك أدانته أكثر من 80 دولة بشدة.

وأفاد الجبير، في مؤتمر صحفي أوردته قناة "العربية الحدث" الإخبارية، بأن التحقيقات تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة في الهجوم هي إيرانية..قائلا : "نحن متأكدون أن المصدر ليس اليمن بل إيران في الشمال".

وأشار إلى أن السعودية تتشاور مع الحلفاء والأصدقاء بشأن الخطوات المقبلة بعد انتهاء التحقيقات..مشددا على أن تصرفات إيران لا تتماشى مع القوانين الدولية، وحث المجتمع الدولي على وضع حد للسياسات الإيرانية العدوانية.

وقال الجبير: "إن إيران تسعى لاستغلال الوضع الحالي لممارسة سلوكها العدواني"..موضحا أن أدلة دعم إيران للإرهاب متعددة رغم نفي طهران المستمر وأن السعودية حذرت مرارا من أن عدم التصدي لإيران يشجعها على زيادة عدوانها.

وأوضح أن السعودية لم تطلق صاروخا أو طائرة مسيرة أو حتى رصاصة صوب إيران في حين تعرضت المملكة لهجمات بالمئات من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة..لافتا إلى أن الاتفاق النووي مع إيران ينبغي أن يخضع للتحسين والتعديل ولا سيما في قضية تخصيب اليورانيوم.