التحالف العربي يشن غارات على الحوثيين في صعدة وعمران

صنعاء - أ ش أ

شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن غارات جوية على مواقع تابعة للمليشيات الحوثية في محافظتي صعدة وعمران الواقعان شمال البلاد.

وأفادت تقارير إخبارية ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية اليوم (السبت) ـ بأن الغارات استهدفت مواقع في مديرية كتاف شرق محافظة صعدة الواقعة بالقرب من الحدود اليمنية السعودية، وشبكة الاتصالات الحوثية الواقعة في جبل "ضين" التابع لمحافظة عمران بالعاصمة صنعاء.

ويأتي هذا عقب يوم من إعلان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أن القوات المشتركة للتحالف نفذت عملية استهداف نوعيه شمال محافظة الحديدة ضد أهداف معادية للمليشيات الحوثية الإرهابية تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

ويسيطر الحوثيون على معظم شمال اليمن بما في ذلك العاصمة صنعاء، ودمرت الحرب البنية التحتية في اليمن ودفعت كثيرا من سكانها إلى حافة المجاعة.