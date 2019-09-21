الإمارات وفرنسا توقعان مذكرة تفاهم لتطوير إدارة النفايات المشعة

أبوظبي/ فيينا - أ ش أ

وقعت الإمارات العربية المتحدة، مذكرة تفاهم، مع فرنسا لتطوير استراتيجية طويلة الأمد لإدارة النفايات المشعة.وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية اليوم السبت، أن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وقعت على مذكرة التفاهم مع الوكالة الوطنية الفرنسية لإدارة النفايات المشعة "أندرا" على هامش اجتماعات الدورة العادية السنوية الـ 63 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في العاصمة النمساوية فيينا، وتعد المذكرة مكونا أساسيا في استراتيجية طويلة الأمد لإدارة النفايات المشعة بشكل استباقي.

وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية المهندس محمد الحمادي، أن توقيع المذكرة يعد خطوة مهمة في إطار التزامات المؤسسة المنصوص عليها منذ بدء تطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي، والمتعلقة بحظر الانتشار النووي والشفافية وتطوير نظام شامل لإدارة النفايات المشعة بما يتماشى مع أعلى معايير السلامة والجودة وأفضل الممارسات العالمية المعتمدة.

من جهته..أوضح الرئيس التنفيذي لشركة "أندرا" بيير آبادي، أن "أندرا" كوكالة وطنية فرنسية لديها هدفا دوليا يتمثل في دعم البلدان من أجل إنشاء إدارات مسؤولة عن النفايات المشعة، واستثمار خبراتها وخبرائها مع الالتزام التام بالمعايير العالمية الخاصة بالسلامة والحفاظ على البيئة على المدى الطويل وعمليات الاستقصاء الميدانية في المواقع وتصميم وتشغيل مرافق التخلص من النفايات.