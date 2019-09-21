الهلال الأحمر المصري: تقديم 587 طن مساعدات مواد غذائية للسودان

القاهرة – (مصراوي):

في إطار الحرص على دعم الدول الشقيقة، أعلن الهلال الأحمر المصري عن تقديم العديد من المساعدات والسلع الغذائية لدولة السودان الشقيقة بالتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الخارجية المصرية والسفارة المصرية بالسودان وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وبالتنسيق مع الجهات المعنية والتنظيمية المشاركة في هذا الحدث.

وقالت الدكتورة مؤمنة كامل الأمين العام للهلال الأحمر المصري أنه تم توفير مساعدات غذائية لدولة السودان الشقيق ممثلة في 265 طن سكر وعدد 290 طن مكرونة و34000 علبة مسلي بوزن حوالي 27 طنا بجانب 16192 علبة حلاوة طحينية بوزن حوالي 5 طن بإجمالي وزن المعونة ٥٨٧ طنا بقيمة مالية 5 مليون و850.322 ألف جنيه، وأنه تم تحميل المساعدات الغذائية من خلال سيارات مجهزة ما بين شاحنات نقل ومبردات حفاظاً على سلامة البضائع بحمولة تصل إلى 25 طنا للسيارة بإجمالي عدد 23 شاحنة.

فيما سيتوجه السفير حسام عيسى، سفير مصر في السودان اليوم السبت إلى الحدود المصرية السودانية لاستقبال قوافل المساعدات الغذائية من على الحدود حتى دخولها إلى دولة السودان الشقيقة.

يأتي ذلك في إطار جهود الهلال الأحمر المصري بالتنسيق مع الجهات المعنية في تقديم المساعدات للدول الشقيقة ما بين مساعدات غذائية أو غيرها من مستلزمات طبية وذلك وفقا لاحتياجات كل دولة.