إنقاذ مئات المهاجرين قبالة سواحل مالطا

فاليتا- (د ب أ):

ذكرت القوات المسلحة في مالطا أنه تم إنقاذ إجمالي 262 مهاجراقبالة سواحل مالطا، صباح اليوم السبت وسط هجرة واسعة لطالبي اللجوء الذين يأملون في الوصول إلى أوروبا قادمين من أفريقيا.

وأنقذت قوارب تابعة لمالطا أربع مجموعات من المهاجرين منذ ليلة أمس الجمعة وحتى صباح اليوم السبت .

وكان القارب الأول يقل 90 شخصا، بينما القاربان الثاني والثالث كانا يقلان 78 و59 شخصا على التوالي.

وتم نقل 36 شخصا آخرين إلى أحد قوارب الدورية التابعة لمالطا من السفينة الخيرية "أوشن فايكنج"، كان قد انتشلتهم أمس الجمعة، طبقا لما قاله متحدث لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وأضاف الجيش أنه تم نقل جميع الأطفال والنساء الذين كانوا على متن القوارب إلى المستشفى العام في مالطا، لكن يُعتقد أن حالتهم مستقرة.

وهذا يرفع العدد الإجمالي للمهاجرين الذين استقبلتهم مالطا هذا الأسبوع إلى 459 شخصا.

ومازال 182 آخرين تتقطع بهم السبل على متن القارب التابع لمنظمة (أطباء بلا حدود) "أوشن فايكنج"، حيث تقول مالطا إنه لم يتم انتشالهم في مياه مالطا.

وفي تغريدة لمنظمة (أطباء بلا حدود)، قالت المنظمة إن القرار بترك عشرات آخرين تتقطع بهم السبل أظهر "الطبيعة التمييزية والتعسفية واللإنسانية لنظام يواصل إعطاء أولوية للعبة السياسية على حساب حياة البشر وكرامتهم"