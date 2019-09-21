العراق: أبو بكر البغدادي قد يكون في إحدى مناطق سوريا الغربية

القاهرة- (مصراوي):

قال أبو علي البصري، رئيس خلية الصقور الاستخبارية ومدير عام الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية العراقية، إنه من المتوقع أن يكون أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي في إحدى مناطق سوريا الغربية، حسبما نقلت الوكالة العراقية الرسمية للأنباء.

وذكر أبو علي البصري أن قياديين في التنظيم هربوا باتجاه تركيا وشمال إفريقيا بأوامر مباشرة من البغدادي، فيما يتواجد عدد من الإرهابيين وعوائلهم في مخيم الهول في محافظة الحسكة السورية.

وحذر البصري من تواجد عصابات داعش في إدلب السورية، مُشيرًا إلى فرار عناصر أجانب من التنظيم إلى دولهم، ضمن خلايا متحركة قادرة على إعادة تشكيل نفسها بقوالب جديدة، حسبما نقلت عنه قناة العربية الإخبارية.

يذكر أن البغدادي كان ظهر الأسبوع الماضي في تسجيل جديد نشرته مؤسسة الفرقان، الذراع الإعلامية للتنظيم. وحث "الزعيم" المختبئ في رسالة صوتية أنصاره على تحرير النساء المسجونات في العراق وسوريا بسبب صلاتهن بداعش، مؤكداً أن عمليات التنظيم مستمرة وتجري بشكل يومي.

كما أعرب بشكل غير مباشر عن استيائه من استرخاء أنصاره، وحثهم على تجديد استهداف القوى الأمنية العراقية.