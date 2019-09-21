رئيس البرلمان العراقي يدين تفجير كربلاء

بغداد- (د ب أ):

أدان رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي اليوم السبت التفجير الذي وقع عند أحد مداخل محافظة كربلاء وأسفر عن سقوط 17 قتيلاً وجريحاً.

وقال الحلبوسي، في بيان صحفي نشره موقع "السومرية نيوز" الاخباري العراقي اليوم: "ندين التفجير الإجرامي الذي شهدته مدينة كربلاء المقدسة عند أحد مداخلها، والذي راح ضحيته عدد من الشهداء والجرحى"، معرباً عن "رفضه للخروق المتكررة بسبب إخفاقات الأجهزة الاستخبارية، والتي تؤدي إلى وقوع عدد من الضحايا".

ودعا الحلبوسي الأجهزة الأمنية، إلى "أخذ التدابير اللازمة ومراجعة الخطط الأمنية، وتفعيل الجهد الاستخباري ومحاسبة المقصرين؛ لمنع تكرار الخروق الأمنية، ولا سيما أن مدينة كربلاء المقدسة تشهد زخما كبيرا من الزائرين".

يذكر أن عبوة ناسفة انفجرت، أمس الجمعة داخل عجلة قرب أحد مداخل كربلاء، ما أدى إلى سقوط 12 قتيلا وخمسة جرحى، بحسب ما أعلنته خلية الإعلام الأمني.