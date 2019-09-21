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الصين: اكتشاف آثار أقدام ديناصورات تعود إلى 100 مليون عام

09:45 ص السبت 21 سبتمبر 2019
الصين: اكتشاف آثار أقدام ديناصورات تعود إلى 100 مليون عام

آثار أقدام ديناصورات

بكين – (أ ش أ):

أعلن فريق بحث جيولوجي صيني اكتشاف مجموعة من آثار أقدام ديناصورات، تعود إلى 100 مليون سنة، في مقاطعة شنشي شمال غربي الصين.

وقال الأستاذ المساعد في جامعة الصين للعلوم الجيولوجية "شينغ لي دا" –في تصريحات اليوم- إن الباحثين عثروا على تسع حفريات لآثار أقدام ديناصورات، وذلك على رمال حصوية أرجوانية في محافظة جينغبيان بمقاطعة "شنشي".

وأضاف أن دراسة حول علم الطبقات وعلم التشكل كشفت أن الآثار المكتشفة تعود إلى 100 مليون عام خلال العصر الطباشيري، مشيرا إلى أن الباحثين سيقومون بدراسة تصنيف الديناصورات والبيئة الرسوبية على أساس آثار الأقدام.

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