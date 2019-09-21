رابع أعلى نمو عالميًا.. مصر تتقدم 9 مراكز بمؤشر تنافسية السفر والسياحة

كتب- يوسف عفيفي:

حققت مصر رابع أعلى نمو في الأداء عالميًا في مؤشر تنافسية السفر والسياحة، وذلك وفقا لتقرير منتدى الاقتصاد العالمي للتنافسية في السفر والسياحة لعام 2019، والذى صدر في سبتمبر الجاري.

ووفقا للتقرير، تقدمت مصر 9 مراكز ليحتل قطاع السياحة المصري المركز الـ65 عالميًا، بعد أن كان يحتل المركز الـ74، كما تقدمت مصر من المركز الـ60 إلى المركز الـ5 في استراتيجية الترويج والتسويق السياحى.

وأشار التقرير، إلى أن الحكومة المصرية تضع قطاع السياحة على رأس أولوياتها، والذي يقاس وفقًا لزيادة الإنفاق الحكومي على القطاع (والذي تقدمت فيه مصر من المركز 22 إلى المركز 18)؛ وتطور استراتيجيات التسويق والترويج السياحى؛ وتحسن جودة الهواء والبنية التحتية والموانئ.

ويقيس التقرير معايير تنافسية السفر والسياحة في 140 دولة حول العالم، ويأخذ في الاعتبار أطر السياسات التي تضعها الدول والتي من شأنها أن تساهم في تحقيق التنمية المستدامة في قطاع السياحة والتي تساهم بدورها في رفع تنافسية الدول.

وجاء تقدم مصر في هذه المرتبة كنتاج للنمو الملحوظ الذي حققته في 11 محورا من المحاور الأربعة عشر المكونة لمؤشر تنافسية السفر والسياحة، بالإضافة إلى تحسن أدائها في 6 من هذه المحاور بمعدلات تفوق الـ10%.

من جانبها أعربت وزيرة السياحة، عن سعادتها بتقدم مصر في مؤشر تنافسية السفر والسياحة عالميًا والذي يأتي تكليلا لجهود مصر لتطوير القطاع، وذلك في ضوء برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة الذي أطلقته الوزارة.

وأضافت الوزيرة ، أن تقرير التنافسية الذي أعده منتدى الاقتصاد العالمي يأخذ في الاعتبار أطر السياسات التي تؤدي الى نمو مستدام في قطاع السياحة ويرفع القدرة التنافسية، وهذه هي رؤية برنامج الاصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.

وأشارت، إلى أن تقدم مصر في مؤشرات الترويج والتسويق، وتحسين الصورة الذهنية يعكس الجهود التي تقوم بها الوزارة لتغيير الصورة النمطية للسياحة المصرية لتكون أكثر حداثة وعصرية من خلال تحديث آليات التسويق والترويج عالميا.

وأشار التقرير، إلى أن مصر دولة رائدة في مجال السياحة الثقافية حيث أحتلت المركز الـ22 عالميا، فهي تحتضن أشهر المعالم الأثرية في العالم مما وضع مصر في المركز الرابع فيما يتعلق بمعدلات البحث عن السياحة الثقافية على الإنترنت، والمركز الـ38 من حيث مواقع التراث العالمي الثقافي.

كما ساهمت جهود الدولة للحفاظ على الموارد الطبيعية في تحسن ترتيب مصر فى التقرير بصورة عامة، بمعدل 87 نقطة لتحتل المركز رقم 44، حيث احتلت مصر المركز ال 98 فى مؤشر تنفيذ التشريعات البيئية، والمركز الـ53 في مؤشر استدامة تطوير خدمات السفر والسياحة.

كما أكد التقرير أن مصر تعد من أهم الوجهات السياحية التي تتمتع بالمقومات الطبيعية ومنها الشواطئ التي تعتبر مصدرًا هامًا لاجتذاب السائحين خاصة في ظل التنافسية السعرية للمقصد المصري.​