الحكومة المالطية تفتح تحقيقا في اغتيال الصحفية كاروانا جاليزيا

فاليتا - (د ب أ):

قالت الحكومة المالطية اليوم الجمعة، إنها فتحت تحقيقًا علنيًا في اغتيال الصحفية دافني كاروانا جاليزيا.

ويهدف التحقيق الذي يرأسه القاضي السابق مايكل ماليا إلى تحديد ما إذا كان من الممكن آنذاك منع مقتل جاليزيا في أكتوبر 2017.

وفي تقرير عن حالة سيادة القانون في مالطا نُشر مطلع هذا العام ، دعا مجلس أوروبا الحكومة إلى إجراء تحقيق عام في غضون ثلاثة أشهر. وانتهى الموعد النهائي أمس الخميس.

وفي بيان ، قالت الحكومة إن رئيس الوزراء جوزيف موسكات طلب الانتهاء من التحقيق في غضون تسعة أشهر.

والغرض من التحقيق هو تحديد ما إذا كانت الدولة قد أوفت ، وتفي ، بالتزامها باتخاذ تدابير وقائية لحماية الأفراد الذين تتعرض حياتهم للخطر من الأعمال الإجرامية ، لا سيما في حالة الصحفيين.

وتم اغتيال كاروانا جاليزيا، التي كانت معارضة علنية لموسكات وحكومته، بتفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار زرعت أسفل مقعد سيارتها، في أكتوبر 2017 .

ومنذ ذلك الحين اتُهم ثلاثة رجال بقتلها ، لكن العقول المدبرة للحادث ما زالت مطلقة السراح.