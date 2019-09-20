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    مصدر عسكرى ليبي: إسقاط طائرة تجسس تركية بمحور طرابلس

    09:48 م الجمعة 20 سبتمبر 2019
    مصدر عسكرى ليبي: إسقاط طائرة تجسس تركية بمحور طرابلس

    إسقاط طائرة تجسس تركية بمحور طرابلس

    طرابلس - (د ب ا):

    أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي، مساء الجمعة، إسقاط طائرة تصوير وتجسس تركية، بمحور طرابلس، بحسب بوابة" أفريقيا الإخبارية" الليبية.

    وكان الجيش الوطني الليبي أعلن أمس الخميس، تدمير آليات مسلحة تحمل قيادات إرهابية وأجهزة تشويش جنوب العاصمة الليبية طرابلس خلال غارة جوية قامت بها مقاتلات سلاح الجو.

    وقال اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، في بيان أمس: "في غارة جوية اليوم الخميس تمكنت طائراتنا الحربية من تدمير 2 آلية مسلحة و2 سيارة استيشن تحمل قيادات إرهابية وأجهزة تشويش للعصابات الإرهابية وذلك جنوب العاصمة طرابلس من منطقة السبيعة".

    غرفة عمليات الكرامة طرابلس طائرة تجسس غارة جوية

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