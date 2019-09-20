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    ارتفاع ضحايا تفجير كربلاء بالعراق إلى 11 شخصًا

    09:47 م الجمعة 20 سبتمبر 2019
    ارتفاع ضحايا تفجير كربلاء بالعراق إلى 11 شخصًا

    أرشيفية

    بغداد - (د ب أ):

    أعلنت وزارة الداخلية العراقية، مساء اليوم الجمعة، مقتل 11 شخصا وإصابة اثنين آخرين، بسبب تفجير وقع عند مدخل محافظة كربلاء.

    ونقلت قناة السومرية نيوز عن مصدر في وزارة الداخلية العراقية قوله إن "الحصيلة النهائية لتفجير عبوة ناسفة داخل باص لنقل الركاب عند سيطرة 54 في مدخل محافظة كربلاء على طريق بغداد، انتهت عند 11 قتيلا ومصابين اثنين".

    وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية نقلت المصابين إلى مستشفى قريب وجثث القتلى إلى دائرة الطب العدلي".

    واعتبر النائب البرلماني عن محافظة كربلاء حسين اليساري، التفجير في المحافظة "خرقاً أمنياً كبيراً"، فيما دعا القيادات العسكرية إلى "مراجعة خططها".

    تفجير كربلاء الداخلية العراقية

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