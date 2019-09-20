ميليشيات الحوثي تعلن وقف استهداف السعودية بالطائرات المسيرة

القاهرة – مصراوي:

أعلن ما يسمى برئيس المجلس السياسي لميليشيات الحوثي غير المعترف بها دوليًا، مهدي المشاط، وقف استهداف المملكة العربية السعودية بالطائرات المسيرة، أو أي أسلحة أخرى.

ودعا المشاط في كلمة متلفزة، نقلتها شبكة "سبوتنيك" الروسية، عن مبادرة مع المملكة العربية السعودية لوقف الحرب في اليمن.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أعلن الجمعة، استمرار منح التصاريح لجميع السفن المتجهة إلى الموانئ اليمنية.

واتهم التحالف العربي، ميليشيا الحوثي الإرهابية بتعطيل دخوال السفن لميناء الحديدة، على الساحل الغربي للبلاد.

وأوضح أن "الميليشيات الإرهابية" تعطل دخول السفينتين "TOROS M" و "LE RUBY" رغم نقل حمولة غذائية.