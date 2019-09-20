ترامب: الخيار العسكري ضد إيران قد ينجح وواشنطن من تقرر توقيته

القاهرة – مصراوي:

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الخيار العسكري ضد إيران قد ينجح، ولكن "لا ينبغي أبدًا الاضطرار لاستخدامه".

وأضاف ترامب، في مؤتمر صحفي عقده بالبيت الأبيض، الجمعة، ونقلته فضائية "العربية"، أن الولايات المتحدة هي من تحدد التوقيت لضرب إيران.

وأكد ترمب أنه على قادة إيران وقف دعم الإرهاب لإنقاذ بلادهم من الإفلاس، متوقعًا نجاح العقوبات الاقتصادية على طهران.

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات على إيران تستهدف تجفيف مصادر تمويل أذرع النظام الإيراني في المنطقة.

وأكدت الخزانة - وفقا لقناة "الحرة" الفضائية اليوم الجمعة - أن العقوبات على نظام إيران تستهدف آلية دعم شبكته الإرهابية، مشيرة إلى أنها ستواصل الضغط على نظام إيران القمعي.

وحذرت الحكومات من مخاطر التعامل مع إيران على "أنظمتهم المالية".

وأضافت أنها ستطبق العقوبات بقوة لقطع تمويل إرهاب نظام إيران خارجيا، وقمعه داخليا.