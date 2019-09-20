خفر السواحل التركية تنقذ 14 مهاجرًا ومهربًا قبالة ساحل أيجة

إسطنبول - (د ب أ):

أنقذت طواقم خفر السواحل التركية، اليوم الجمعة 14، مهاجرا غير شرعى وشخصا يشتبه أنه مهرب تركي، غرق قاربهم المطاطي قبالة شواطئ محافظة موجلا غربي البلاد المطل على بحر أيجة، ولكن لايزال هناك رضيعا مفقودا.

وأكد خفر السواحل أنه بعد الاطلاع على إفادات المهاجرين، علم أن القارب المطاطي كان به 16 شخصا، بينهم رضيع.

وإثره أطلقت قوات خفر السواحل عملية بحث لإنقاذ الرضيع المفقود. ولم يعلن خفر السواحل عن جنسيات المهاجرين.

وكثيرا ما يستخدم طالبو اللجوء مسار بحر أيجة خلال محاولة الوصول إلى اليونان العضو بالاتحاد الأوروبي والتي قالت الأسبوع الجاري إن تدفق المهاجرين القادمين من تركيا وصل لأعلى رقم مرتفع خلال ثلاث سنوات ومن المتوقع أن يزيد.

وبموجب اتفاق جرى إبرامه في 2016 في ذروة أزمة المهاجرين بأوروبا، تعهد الاتحاد الأوروبي بدفع ستة مليارات يورو (6ر6 مليار دولار) لمساعدة تركيا على استضافة اللاجئين السوريين. ووافقت أنقرة على منع الأشخاص من محاولة الوصول إلى التكتل.

جدير بالذكر أن تركيا التي تضم أكبر عدد من اللاجئين في العالم، تستضيف أربعة ملايين لاجئ من بينهم أكثر من 6ر3 مليون من سورية.

وهدد الرئيس رجب طيب أردوغان مؤخرا بـ"فتح الأبواب" والسماح للسوريين بمغادرة تركيا والتوجه لأوروبا، قائلا إن أنقرة لم تعد قادرة على تحمل عبء استضافة المزيد من اللاجئين.