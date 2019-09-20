استعدادًا لشن هجوم عسكري.. تركيا تنشر فرقًا طبية على الحدود مع سوريا

إسطنبول - (د ب أ):

هدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بشن هجوم عسكري أحادي الجانب على معاقل القوات الكردية.

وأرسلت تركيا أطباء إلى محافظتين بجنوب شرق البلاد على طول حدودها مع سوريا.

وأمرت وثيقة أصدرتها وزارة الصحة، اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، بإرسال أطباء من 19 محافظة إلى محافظتي أورفا وماردين للخدمة لمدة شهر اعتبارا من اليوم 20 سبتمبر وحتى 20 أكتوبر المقبل.

وجاء في الوثيقة أن الأطباء سوف يقدمون "الخدمات الصحية في إطار العملية العسكرية المعتزمة للقوات المسلحة التركية عبر الحدود للمنطقة السورية ".

كان أردوغان هدد بالتوغل داخل الأراضي السورية لدفع قوات كردية تدعمها الولايات المتحدة للخلف وإقامة ما يطلق عليها "منطقة أمنة" .

كانت تركيا والولايات المتحدة قد توصلتا إلى اتفاق بشأن اقامة منطقة أمنة في شمال سوريا غير أنهما اختلفتا بشأن مساحتها.

وقال أوزتورك إنه يمكن إرسال الأطباء إلى محافظتي شرناق وهكاري، اللتين تحدان العراق.

وكثيرا ما تهاجم تركيا مواقع حزب العمال الكردستاني المحظور في شمال العراق